Furto in tabaccheria, arrestato nella notte

foto inviata dalla questura

Una volante ha arrestato un uomo sorpreso mentre si allontanava con la refurtiva da una tabaccheria in zona Mazzini. Durante il servizio di pattugliamento nel centro città, si legge in un comunicato stampa del 14 ottobre, gli agenti hanno notato il soggetto con due zaini che fuoriusciva da una fessura nella saracinesca del negozio. Dopodiché ha tentato di nascondersi dietro un’auto parcheggiata e alla vista della polizia si è dato alla fuga per poi essere bloccato poco dopo. La successiva perquisizione ha permesso di recuperare numerose banconote di vario taglio, stecche di sigarette e biglietti gratta e vinci per un valore complessivo di circa 7.000 euro. Con sé aveva anche una pinza usurata e due torce, strumenti presumibilmente usati per forzare l’ingresso. Tutto è stato posto sotto sequestro. La sala operativa della questura ha quindi contattato il titolare della tabaccheria restituendogli l’intera refurtiva. L’uomo, con numerosi precedenti, è stato arrestato per furto aggravato e condotto alle Sughere su disposizione dell’autorità giudiziaria. Si precisa, conclude la nota stampa, che il procedimento è ancora in fase preliminare e che solo una sentenza definitiva potrà stabilire la colpevolezza dell’indagato.

