Furto in un appartamento a Montenero

Furto all’interno di un appartamento in zona Montenero. E’ accaduto tra il 7 e 8 febbraio. Forzando una finestra, i ladri si sono introdotti nell’abitazione riuscendo a portare via oggetti preziosi, tra cui due orologi. La polizia è intervenuta per il sopralluogo.

