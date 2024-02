Furto in un negozio da 500 euro: denunciata 45enne

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato a piede libero una 45enne di origini filippine, poiché gravemente indiziata di furto. Secondo la ricostruzione dei militari, la donna si sarebbe recata all’interno di un noto esercizio commerciale del centro cittadino dove, dopo essersi aggirata tra gli scaffali come una normale cliente, si è impossessata di merce, per un totale di 500 euro. Dopo aver occultato la merce in una borsa personale ha pagato regolarmente altri prodotti alle casse per un importo di 150 euro.

La 45enne è stata bloccata da un addetto alla sicurezza che aveva assistito alle fasi del furto dei prodotti in attesa dell’arrivo dei carabinieri. Dopo aver restituito la merce al responsabile dell’esercizio che formalizzava la relativa querela, la donna è stata denunciata all’autorità giudiziaria di Livorno per furto aggravato.

