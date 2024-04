Furto in un negozio di via Grande, denunciato

Denunciato 36enne per furto, ricettazione e porto abusivo di strumenti atti ad offendere poiché trovato in possesso di un cutter (una specie di taglierino)

I carabinieri della Stazione di Montenero hanno denunciato a piede libero un 36enne di origini nordafricane poiché gravemente indiziato di furto in un negozio di via Grande. Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo si sarebbe impossessato di alcuni capi di abbigliamento per poi avviarsi verso l’uscita senza pagare attirando però l’attenzione dei dipendenti che, prima di farlo allontanare, hanno chiamato i carabinieri. Giunti prontamente sul posto, i militari hanno riscontrato che l’uomo aveva con sé merce non pagata (recuperata e restituita). Inoltre all’interno dello zaino c’era un paio di scarpe da ginnastica nuove risultate oggetto di furto da un vicino esercizio commerciale. Inoltre nel corso della perquisizione personale è stato rinvenuto e sequestrato un cutter verosimilmente utilizzato per commettere piccole effrazioni. Il 36enne è stato denunciato per furto, ricettazione e porto abusivo di strumenti atti ad offendere.

