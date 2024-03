Furto in un negozio in via Grande, denunciata

Dopo aver nascosto capi per un valore totale di circa 100 euro si è avviata verso l’uscita attirando l’attenzione dei dipendenti che, prima di farla allontanare, hanno chiamato i carabinieri

Il Nucleo Operativo e Radiomobile ha denunciato a piede libero una 32enne livornese poiché gravemente indiziata di furto in un negozio di via Grande. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna dopo aver occultato capi di abbigliamento per un valore totale di circa 100 euro si è avviata verso l’uscita attirando però l’attenzione dei dipendenti che, prima di farla allontanare hanno chiamato i carabinieri.

Giunti prontamente sul posto, i militari hanno effettivamente riscontrato il possesso da parte della donna di merce non pagata che è stata recuperata e restituita al responsabile del negozio mentre la donna è stata denunciata in stato di libertà per furto.

