Furto in un negozio in zona Mercato

Furto ai danni di un negozio in zona Mercato. Stavolta i ladri hanno colpito nella notte tra sabato 22 e domenica 23 gennaio ai danni della rivendita alimentare “O’ Curatino” di via Sant’Omobono a due passi da piazza Cavallotti in zona Mercato.

I malviventi, approfittando dell’oscurità della notte, hanno forzato la saracinesca e la porta d’ingresso. Una volta dentro hanno fatto man bassa di prodotti alimentari racimolando qualche spicciolo e un pc portatile.

A raccontarlo ai clienti è lo stesso titolare dell’esercizio commerciale dalla pagina Facebook ufficiale del negozio. Lo ha fatto con un video (clicca qui per vederlo) in cui mette in mostra i danni ricevuti a causa dell’incursione dei malviventi e con un post in cui spiega come nella giornata di lunedì 24 gennaio il locale sarebbe rimasto chiuso proprio a causa del furto e dei danni subiti (nella foto in pagina un fotogramma del video in cui si mostra il fondo cassa depredato dai ladri). “La situazione è nelle mani della questura di Livorno – si legge sulla pagina del social network – e con il riconoscimento delle videoregistrazioni si effettueranno le dovute denunce”.