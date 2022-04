Furto in un ristorante: recuperate 19 bottiglie in un sacco

Nella prima serata di lunedì 25 aprile, i carabinieri della sezione radiomobile del N.O.R. della compagnia di Livorno e della Stazione di Montenero sono riusciti a sventare, in parte, un furto in atto all’interno del ristorante “Al Pallaio” in via Del Corona, come si legge in una nota stampa inviata alle redazioni dall’ufficio stampa dell’Arma.

Alle 19,30 circa la proprietaria del locale ha segnalato la presenza di alcune persone all’interno dell’esercizio, come ha notare dai sistemi di videosorveglianza. I militari, arrivati all’incrocio tra via Del Corona e via Sproni, grazie alle informazioni di un passante, hanno subito notato uno dei presunti colpevoli allontanarsi in bicicletta a gran velocità.

Nonostante l’inseguimento di uno dei militari, il malvivente è riuscito ad allontanarsi ma, nel timore di essere catturato, ha abbandonato un sacco con all’interno 19 bottiglie di vino sottratte all’interno del ristorante.

Le bottiglie di vino sono state immediatamente restituite agli aventi diritto. I malviventi, secondo quanto constatato dagli uomini dell’Arma, si erano verosimilmente introdotti dal retro del locale.

La tempestività dei carabinieri ha evitato ai ristoratori un danno più grande (he comunque resta ancora da quantificare) di quanto i malviventi avessero sperato, pur non essendo presenti segni di effrazione nella zona d’ingresso.