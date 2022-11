Furto in una palestra, denunciato

I Carabinieri della Stazione di Livorno Centro hanno denunciato in stato di libertà un cittadino tunisino, classe ’85, per un furto in una palestra. Il malfattore, introdottosi all’interno della palestra attraverso una finestra, aveva rubato zaini, portafogli ed effetti personali di alcuni clienti nonché un notebook utilizzato dall’amministrazione della struttura; rubata anche la cassetta metallica dove normalmente venivano custoditi gli incassi delle iscrizioni che però in quel momento era vuota. Grazie ad una scrupolosa ricostruzione dei movimenti nelle immediate vicinanze prima e dopo il furto, i Carabinieri della Stazione di Livorno Centro hanno individuato il presunto autore; a supporto delle accuse anche i filmati di alcune telecamere della zona. Il 37enne è stato poi fermato qualche giorno dopo il furto, sempre nei pressi della palestra, da una pattuglia dell’Arma e sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina e pertanto deferito in stato di libertà anche per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

