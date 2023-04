Furto negli spogliatoi durante la partita di basket

Ignoti si sono impossessati di un paio di scarpe, uno smartphone, un giacchetto e un borsone. Il direttore sportivo della Pallacanestro Don Bosco Livorno: "Siamo rammaricati per questo nuovo episodio"

“Raccomandiamo sempre di portare borse e effetti personali in campo – spiega a QuiLivorno.it il direttore sportivo della Pallacanestro Don Bosco Livorno e responsabile del settore giovanile Federico D’Elia – Purtroppo qualcosa negli spogliatoi può comunque rimanere e qualcuno se ne approfitta soprattutto durante le partite. Siamo rammaricati per questo nuovo episodio”. Il furto è avvenuto il 4 aprile negli spogliatoi del palazzetto di via Allende durante la partita Don Bosco – Roma categoria Under 19 Eccellenza tra le 20,30, l’orario di inizio, e le 22.15 l’orario di rientro negli spogliatoi delle squadre. “Sono stato avvisato poco dopo le 22,15 – prosegue il ds – Con tutta probabilità sono entrati dall’ingresso lato sud del palasport, il più vicino agli spogliatoi”. Ignoti si sono impossessati di un paio di scarpe, uno smartphone, un giacchetto e un borsone.

