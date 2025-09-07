Furto nel negozio di parrucchiere, la vicina dà l’allarme

Paola e Barbara, che ringraziamo per la disponibilità, del negozio Coiffeur Paola E Barbara in via Gazzarrini

Negozio a soqquadro e diversa attrezzatura professionale (phon, spazzole, piastre e simili) rubata. Due uomini, di 37 e 39 anni, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso

I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà due uomini di origini nordafricane, di 37 e 39 anni, gravemente indiziati di essere gli autori di un furto commesso all’interno di Coiffeur Paola e Barbara in via Gazzarrini. Secondo la ricostruzione, come si legge in un comunicato stampa dell’Arma, è stata la vicina a dare l’allarme dopo aver sentito dei forti rumori provenire dal negozio durante l’orario di chiusura. L’interno del negozio poi si è rivelato messo a soqquadro e diversa attrezzatura professionale (quali phon, spazzole, piastre e simili) è risultata mancante. L’Arma ha avviato le indagini attraverso l’acquisizione di testimonianze e la visione delle telecamere di videosorveglianza della zona, individuando i due uomini mentre si avvicinavano al negozio e successivamente uscivano con un grosso involucro contenente verosimilmente la refurtiva. I due, non nuovi a fatti del genere, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

