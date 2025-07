Furto nella chiesa di San Benedetto, denunciati

E' stato il parroco, notando la porta del tabernacolo fuori posto, a chiamare le forze dell'ordine. I carabinieri, grazie ai filmati delle telecamere e alla profonda conoscenza del territorio, sono risaliti ad un uomo e una donna di 28 e 31 anni denunciandoli

I carabinieri della Stazione di Livorno centro hanno denunciato in stato di libertà un uomo e una donna livornesi, di 28 e 31 anni, poiché ritenuti responsabili di un furto all’interno della chiesa di San Benedetto in piazza XX Settembre. Come si legge in un comunicato stampa del 1 luglio il parroco, entrando in chiesa, ha notato che la porta del tabernacolo era insolitamente fuori posto. Dal suo interno era stato anche tolto l’ostensorio, trovato smontato della base. Su richiesta del sacerdote è intervenuta sul posto una pattuglia dell’Arma per un sopralluogo. I militari, grazie ai filmati delle telecamere interne e alla profonda conoscenza del territorio e dei soggetti, hanno ricostruito la dinamica dei fatti ed appurato che i presunti autori, approfittando della momentanea assenza di persone, dopo aver vanamente armeggiato nei pressi del tabernacolo non avendo trovando alcunché si sarebbero impossessati del contenuto del cassetto delle offerte per poi dileguarsi. I due presunti responsabili sono stati identificati e denunciati in stato di libertà per furto aggravato. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, le stesse sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

