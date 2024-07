Furto nella notte al Moletto di Ardenza

Un fermo immagine tratto dal filmato girato dalle telecamere del circolo

I soci del circolo: "Abbiamo portato le immagini ai carabinieri di Ardenza. I danni in sé sono stati irrisori per fortuna, qualche lucchetto forzato, così come il valore della refurtiva. Resta una grossa amarezza per quanto accaduto"

Furto al Moletto di Ardenza. E’ accaduto stanotte alle 3 quando le telecamere hanno ripreso un uomo mentre sale su una delle imbarcazioni e, rovistando nel gavone, porta via quella che sembra una canna da pesca. “Abbiamo portato le immagini ai carabinieri di Ardenza – spiegano i soci del circolo, che ringraziamo – I danni in sé sono stati irrisori per fortuna, qualche lucchetto forzato, così come il valore della refurtiva. Resta una grossa amarezza per quanto accaduto”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©