Furto nella notte alla Perla dell’Ostricaio

L'amarezza del titolare: "Purtroppo siamo alle solite. Occorre sensibilizzare veramente tutte le autorità pubbliche competenti perché per la mia categoria sta diventando una brutta abitudine"

“Per fortuna stavolta non ho subito grossi danni ma purtroppo siamo alle solite”. Amareggiato è dire poco Daniele Del Sette, amministratore delegato del ristorante La Perla dell’Ostricaio, che nella notte ha subito un altro furto dopo quello di luglio. I ladri hanno portato via un iPad mini per la gestione dei coperti e un po’ di fondo cassa dopo aver forzato la porta di ingresso senza, quantomeno, fare altri danni. L’amarezza, però, resta ed è tanta. “E’ il secondo episodio a distanza di pochi mesi – spiega Del Sette che ringraziamo per la disponibilità – La polizia e la vigilanza privata sono intervenuti rapidissimamente stanotte e ringrazio tutti per questo. Ad agire sono soggetti talvolta italiani, talvolta stranieri. E se penso che proprio stamattina ho inserito in organico un’altra persona di origine straniera a me sembra di vivere una situazione quasi paradossale. Occorre sensibilizzare veramente tutte le autorità pubbliche competenti perché per la mia categoria sta diventando una brutta abitudine”.

