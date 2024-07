Furto nella notte alla Perla dell’Ostricaio

Rubati un iPad e il fondo cassa. Diversi i danni dal ristorante: scassata e distrutta la porta a vetri della saletta esterna, scassata la porta di ingresso, tre bottiglie di olio gettate a terra. L'amministratore delegato Del Sette, che ringraziamo: "Ci siamo subito attivati. Stasera saremo regolarmente aperti"

Furto nella notte alla Perla dell’Ostricaio. È accaduto intorno alle 5,20 di mercoledì 24 luglio quando le telecamere hanno ripreso una persona con passamontagna entrare nel ristorante. Diversi i danni subiti nel corso dell’azione: scassata e distrutta la porta a vetri della saletta esterna, scassata la porta di ingresso, tre bottiglie di olio gettate a terra. La persona in questione è poi fuggita con un iPad e il fondo cassa. L’amministratore delegato Daniele Del Sette, che ringraziamo per la disponibilità: “C’è amarezza per quanto accaduto. Se contiamo due tentativi di intrusione e un furto consumato questo è il quarto episodio in quattro anni. Guardiamo avanti: ci siamo già attivati per rimettere in piedi la sicurezza e stasera saremo regolarmente aperti”.

