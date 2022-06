Furto nella notte alla scuola primaria. Il preside: “Chiamate il 112 se vedete cose strane”

Ladri alle scuole primarie Lambruschini di via Villari a La Rosa. I delinquenti si sono introdotti scavalcando le recinzioni del parco per poi entrare dentro il complesso scolastico dopo aver spaccato un vetro di una finestra: via con i pc per la didattica

di Giacomo Niccolini

Furto nella notte alle scuole primarie Lambruschini di via Villari a La Rosa. I malviventi si sono introdotti scavalcando le recinzioni del parco per poi entrare dentro il complesso scolastico dopo aver spaccato un vetro di una finestra. Una volta all’interno hanno avuto tempo per poter asportare dei computer utilizzati per la didattica.

Ad accorgersene il personale delle Lambruschini presto al mattino di giovedì 9 giugno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri i quali hanno effettuato un sopralluogo. I bambini hanno dunque ritardato l’ingresso in aula a causa di questo spiacevole inconveniente. A raccontare il fatto il preside della scuola, Carmine Villani che, al telefono con QuiLivorno.it. “Purtroppo sono entrati e hanno rubato i computer che usano i bambini durante le ore di lezione quotidiane. Volvevo fare un appello, anche tramite il vostro giornale, a tutte le persone del quartiere, perché per me la scuola primaria è un po’ la casa dei bambini del rione e rubare nella scuola elementare è come rubare nelle case dei bambini. Chiedo quindi a tutti i residenti un’attenzione maggiore: se vedete qualche movimento sospetto, qualcuno che prova a scavalcare le recinzioni, avvisate subito il 112 in modo che le forze dell’ordine possano intervenire repentinamente. Grazie a tutti”.

