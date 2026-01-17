Furto nella notte all’Ardenza, danni per migliaia di euro

"Mi fa girare le scatole, per usare un eufemismo, pensare che sconosciuti abbiano violato la mia attività". La titolare di RP Immagine in via del Parco, che ringraziamo per la disponibilità, racconta il furto subito nella notte stimando danni per oltre 10mila euro tra attrezzature rovinate e riparazioni necessarie

Furto nella notte tra il 16 e 17 gennaio in via del Parco, Ardenza, dove ignoti si sono introdotti da RP Immagine causando ingenti danni e portando via il fondo cassa, qualche crema e qualche smalto. La scoperta è stata fatta stamattina dalla titolare del centro estetico Roberta Palandri, che ringraziamo per la disponibilità, quando ha notato i segni dell’effrazione. I malviventi avrebbero prima forzato la porta d’ingresso, danneggiandola, per poi riuscire a entrare dalla finestra laterale. Una volta all’interno hanno rotto anche la porta di una stanzina e preso di mira diverse attrezzature tra cui un macchinario veicolatore transdermico, una lampada e un vaporizzatore. Il bilancio delle ore successive all’accaduto è pesante: l’imprenditrice stima danni per oltre 10mila euro tra attrezzature rovinate, furto subito e riparazioni necessarie: “Questa è la quinta volta e mi girano le scatole per usare un eufemismo. Il pensiero che sconosciuti siano entrati e abbiamo toccato le tue cose la avverto come una violazione”. Nonostante l’accaduto, vuole rassicurare la clientela: “Sono operativa”.

