Furto nella notte da Bike Store

In tre a bordo di un furgone hanno sollevato la saracinesca del negozio con una fune (nella foto) tirandola con il furgone. Il valore delle tre biciclette rubate si aggira sui 12mila euro

Furto da Bike Store in via dei Ramai, Picchianti. E’ accaduto intorno all’una del 14 giugno. Secondo quanto ricostruito, in tre a bordo di un furgone hanno aperto la porta scorrevole del negozio alzando la serratura per poi sollevare la saracinesca con una fune (nella foto) tirandola con il furgone. Una volta all’interno, in un paio di minuti come ripreso dalle telecamere del negozio, sono riusciti a portare via tre biciclette per un valore complessivo di circa 12mila euro. Le immagini mostrano uno dei tre ladri entrare una quarta volta per poi uscire poco dopo. Giunto sul posto assieme alla polizia, il titolare ha fornito le immagini alla polizia.