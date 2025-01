Furto nella notte in un centro estetico, rubata la cassa

E' il terzo episodio in pochi giorni che coinvolge lo stabile di scali Saffi/via Cossa: "Siamo preoccupati"

Furto intorno alle 4.30 di stanotte da Maribel estetica e benessere sugli scali Saffi. Dopo aver mandato in frantumi la vetrata della porta d’ingresso, i ladri hanno forzato la maniglia e una volta all’interno hanno portato via la cassa danneggiando il registratore rimasto in negozio. “Siamo preoccupati” dicono residenti e attività commerciali perché è il terzo episodio in pochi giorni che coinvolge lo stabile di scali Saffi/via Cossa: tra il 27 e il 31 dicembre il portone lato via Cossa (prima la vetrata in frantumi nella notte tra il 27 e 28, poi la serratura rotta nella notte tra il 30 e 31) e stanotte il furto al centro estetico lato scali Saffi senza contare gli episodi di furti nelle auto. Inoltre, sempre sugli scali Saffi nella notte tra il 27 e 28 dicembre erano state danneggiate le vetrate di tre dei nuovi banchi dove si trasferiranno gli ambulanti di via Buontalenti durante i lavori di riqualificazione dell’area mercatale. A seguito del danneggiamento dei moduli prefabbricati, il sindaco Salvetti commentò spiegando che “la zona è sorvegliata dalle telecamere con le quali andremo a individuare chi ha compiuto questo atto di vandalismo”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©