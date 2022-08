Furto nella notte in un ristorante

Nella foto fornitaci dal titolare del ristorante Ci Piace, che ringraziamo, la foto delle cesoie ritrovate all'esterno del locale

Asportati il cassetto del registratore di cassa contenente il fondo cassa e due tablet utilizzati per le comande dal ristorante Ci Piace. Denunciato dalla polizia un 42enne per furto aggravato

Furto nella notte tra l’1 e 2 agosto al ristorante Ci Piace in via Bacchelli, zona Porta a Terra. Come si legge in un comunicato della questura, secondo quanto ricostruito dalla polizia, che ha recuperato sul posto una mazza, cesoie e altri attrezzi, nel corso del sopralluogo è stato constatato che era stato asportato il cassetto del registratore di cassa contenente il fondo cassa oltre a due tablet utilizzati per le comande. Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di un negozio vicino che hanno ripreso un uomo che la polizia ha poi riconosciuto: si tratta di un quarantaduenne già tratto in arresto il 20 aprile per un furto alla sede Aci di Livorno e attualmente sottoposto all’obbligo di firma alla polizia giudiziaria. “I fatti – scrive la questura bel comunicato stampa – evidenziano come l’adozione di adeguate misure di autotutela come la predisposizione di sistemi di allarme e di videosorveglianza sia determinante per l’individuazione dei responsabili di fatti delittuosi, contribuendo a strutturare una collaborazione istituzionale in un’ottica di più ampio respiro di sicurezza della collettività nella quale l’impresa stessa lavora e trae profitto”. Il 42enne è stato denunciato per furto aggravato. “Sono amareggiato – racconta il titolare a QuiLivorno.it – non è solo il furto in sé ma anche il danno che subiamo noi imprenditori quando si verificano questi episodi”.

