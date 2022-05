Furto nella notte in una carrozzeria

Il titolare: "Questo è il terzo furto in due settimane, ci sono state rubate anche delle lucidatrici". Polizia sul posto

Furto alla Carrozzeria Tecnauto in via Pera. La scoperta è stata fatta la mattina del 16 maggio. Ignoti, dopo essere passati verosimilmente lato ferrovia, hanno forzato una delle finestre della carrozzeria e una volta all’interno hanno messo a soqquadro i locali. “Questo è il terzo furto in due settimane circa – ha spiegato Fabrizio, il titolare – e purtroppo ci sono state rubate anche delle lucidatrici. Devo quantificare quest’ultimo furto”. Sul posto per il sopralluogo la polizia.