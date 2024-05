Furto nella notte: spaccano la vetrata d’ingresso e fuggono con gli occhiali

Ancora impossibile quantificare la merce sparita anche se dal negozio parlano di un ingente quantitativo di merce rubata. L'allarme è scattato intorno alle 4 di domenica 12 maggio

Verso le 4 di domenica 12 maggio, nel cuore della notte, è suonato l’allarme al negozio di occhiali EyeSpace in piazza Benamozegh. Il motivo? Alcuni malviventi avevano spaccato la vetrata d’ingresso dell’esercizio commerciale introducendosi così all’interno dei locali e facendo man bassa di occhiali. Il negozio è sprovvisto di telecamere di videosorveglianza e così non è stato possibile capire l’esatta dinamica del furto e il numero di persone che hanno agito.

Sul posto, all’alba, i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona isolando l’ingresso con del nastro bianco e rosso. I dipendenti del negozio, interpellati dalla redazione di QuiLivorno.it giunta sul posto con il suo cronista alle 8 di domenica mattina, parlano di un ingente quantitativo di merce rubata anche se al momento non è possibile quantificare e fare stime.

