Furto nella notte, spaccano l’ingresso e rubano borse

Dopo i furti al Caffè Grande e da Faby Bag dei giorni scorsi questa volta nel mirino dei ladri è finito il New Market B.D. Fashion Moda Sartoria a pochi passi da piazza Guerrazzi

di Giacomo Niccolini

Furto nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 febbraio. Ancora una volta i malviventi hanno scelto di colpire un negozio di via Grande. Dopo i furti al Caffè Grande e da Faby Bag dei giorni scorsi questa volta nel mirino dei ladri è finito il New Market B.D. Fashion Moda Sartoria a pochi passi da piazza Guerrazzi.

Il negozio, gestito da una famiglia di origine indiana, è solo un altro in questa lunga scia di furti cittadini che si sta verificando nelle ultime settimane. I ladri hanno alzato la saracinesca e poi, con un grosso mattone, hanno spaccato la porta a vetri d’ingresso quel tanto che basta per introdursi all’interno del locale e far man bassa di borse e altri capi di vestiario.

L’amara scoperta è stata fatta dai titolari all’apertura poco prima delle 9 del mattino.