Furto nella scuola d’infanzia: ladri via con pc e spiccioli

Nella foto l'ingresso della scuola d'infanzia in via Montebello, 78

Nel mirino dei ladri questa volta la struttura di via Montebello. I malviventi sono riusciti ad entrare all'interno della scuola d'infanzia facendo razzia di computer e devastando la macchinetta per il caffè rubando così gli spiccioli. Indaga la polizia

Si sono introdotti nella notte tra sabato 18 e domenica 19 all’interno della scuola d’infanzia Barriera Margherita di via Montebello, 78. A lanciare l’allarme uno dei responsabili della struttura che, domenica nel pomeriggio, ha notato il cancello aperto. Insospettito si è così portato all’interno e ha notato che qualcosa non era al suo posto.

Così ecco che è scattata la telefonata al 112. Sul posto una pattuglia della polizia di Stato ha effettuato un sopralluogo scoprendo che alcuni malviventi avevano messo a soqquadro alcuni locali riuscendo così a portar via 3 personal computer e gli spiccioli contenuti all’interno della macchinetta del caffè. Sul posto, purtroppo, non vi sono telecamere.

