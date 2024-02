Furto nell’auto, appello del proprietario

Il finestrino rotto dell'auto

Dopo aver spaccato il finestrino posteriore destro, ignoti si sono impossessati di una valigetta Piquadro blu contenente un metro laser e documenti importanti di lavoro

“Invito chiunque abbia visto qualcosa o trovi gli oggetti che mi sono stati derubati a contattarmi”. E’ l’appello di un ingegnere livornese in seguito al furto subito nella notte tra il 16 e 17 febbraio all’interno della sua auto parcheggiata in viale Italia, all’altezza dell’Accademia Navale. Dopo aver spaccato il finestrino posteriore destro, ignoti si sono impossessati di una valigetta Piquadro blu contenente un metro laser e documenti importanti di lavoro. Per segnalazioni scrivere a [email protected] o un commento sotto al post Fb.

