Furto sventato alla Cantina Senese grazie al vicinato

Ringraziamo per la disponibilità Francesca e Paolo, i titolari della Cantina Senese

I titolari Francesca e Paolo: "Il vicinato ci ha salvato: non abbiamo subito furti e i danni, diciamo, che sono stati limitati. Ringraziamo chi ha chiamato il 112 e la polizia per il tempestivo intervento". L'uomo è stato rintracciato e denunciato per tentato furto aggravato

“Ringraziamo la polizia per il tempestivo intervento e i residenti per aver dato l’allarme. Non abbiamo subito furti e i danni, diciamo, che sono stati limitati. Insomma, il vicinato ci ha salvato”. A parlare sono Francesca e Paolo, che ringraziamo per la disponibilità, i titolari della Cantina Senese in Borgo Cappuccini dove stanotte intorno alle 2 la polizia è intervenuta a seguito di diverse segnalazioni al numero di emergenza 112 per un soggetto che aveva infranto la porta del ristorante. Rimanendo in linea per avere quante più indicazioni possibili, le volanti si sono messe subito alla ricerca della persona segnalata rintracciandola in piazza Giovine Italia. L’uomo, che al momento del controllo è apparso particolarmente nervoso, è stato individuato grazie alle telecamere del sistema di video sorveglianza comunale. Accompagnato in questura è stato identificato e denunciato in stato di libertà per il reato di tentato furto aggravato. Va precisato, conclude la nota stampa, che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

