Garage a fuoco nella notte a Colline

Il tempestivo intervento di due squadre di vigili del fuoco ha impedito che le fiamme si propagassero sulla facciata del condominio. I volontari della Svs hanno evacuato in via precauzionale alcune famiglie del condominio. Sul posto anche la polizia

Garage di un condominio a Colline a fuoco nella notte tra il 1 e il 2 luglio. “Ad un tratto mio marito è stato svegliato da odore di bruciato in casa. Quando ho aperto la finestra ho visto le fiamme e il fumo provenire dal garage. Per fortuna stiamo bene”, racconta la proprietaria che ringraziamo per la disponibilità. Sul posto, intorno alle 5,30, sono intervenute due squadre di vigili del fuoco che sono riuscite a impedire che le fiamme si propagassero sulla facciata del condominio. Una volta domato il rogo, con l’ausilio della termocamera sono stati poi controllati i punti del locale rimasti più caldi. I volontari della Svs intervenuti sul posto hanno evacuato in via precauzionale alcune famiglie del condominio. Nessuna persona per fortuna è rimasta coinvolta. Del garage non è stato possibile salvare niente. Sono in corso accertamenti per stabilire l’origine del rogo. Sul posto anche la polizia.

