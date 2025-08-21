Giovane arrestato per detenzione di stupefacenti

Sequestrati 338 grammi di eroina, 14 di cocaina e 8.255 €. La droga era nascosta nel bauletto di uno scooter e in casa. A seguito della direttissima, nei confronti dell'arrestato, 18 anni, è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico

I carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un 18enne di origini nordafricane per detenzione di sostanze stupefacenti. Come si legge in un comunicato stampa del 21 agosto, l’attività è stata avviata a seguito di frequenti e furtivi incontri da parte di soggetti di origini straniera con persone apparentemente di passaggio. L’attività di osservazione, pedinamento e controllo ha portato all’attenzione dei militari il 18enne il quale, mentre si trovava a bordo di un motoveicolo in sosta, alla vista della pattuglia si è dato alla fuga a piedi. Dopo un breve inseguimento è stato raggiunto e fermato in una strada adiacente. Ricondotto al mezzo dove era stato precedentemente visto, il giovane ha iniziato a manifestare segni di nervosismo che hanno ulteriormente insospettito i carabinieri. I sospetti si sono rivelati fondati in quanto all’interno del bauletto sono stati rinvenuti 20 involucri di cellophane trasparente contenenti complessivamente 14 grammi di cocaina e 5 involucri in cellophane trasparente contenenti complessivamente 13 grammi di eroina. Dalla successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti ulteriori 325 grammi circa di eroina, un bilancino di precisione e 8.255 euro in banconote di piccolo taglio, verosimilmente riconducibili all’attività di spaccio di stupefacenti. Tutto quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e lo straniero è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti. Su disposizione della Procura labronica, è stato portato alle Sughere e a seguito della direttissima nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

