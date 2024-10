Giovane con il volto ferito soccorso in piazza del Municipio

Il ragazzo classe '98 ha raccontato ai soccorritori della Svs intervenuti di aver preso parte il giorno prima ad una rissa in strada con conoscenti

La Svs è intervenuta nel pomeriggio di oggi in piazza del Municipio per soccorrere un ragazzo, livornese, classe ‘98, che ha raccontato ai soccorritori di aver preso parte il giorno prima ad una rissa in strada con conoscenti. Il giovane infatti presentava una ferita lacero contusa allo zigomo e ecchimosi a entrambi gli occhi. Inoltre la camminata non sembrava regolare. La squadra della Svs lo ha così trasportato in pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

