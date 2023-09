Giovane investita in via dell’Ardenza: in ospedale con codice rosso

Una giovane donna di 28 anni è stata investita da un’auto in via dell’Ardenza, nei pressi della Caserma Vannucci, ed è rimasta incosciente a terra. L’incidente si è verificato alle 15,25 di martedì 19 settembre. Sul posto due ambulanze, una della Svs e una della Misericordia di Montenero.

La 28enne è stata trasportata al pronto soccorso in codice rosso. Soccorso anche l’uomo, di 88 anni, alla guida del mezzo.

