Giovane investita sulle strisce da uno scooter

Una giovane ragazza di circa 14 anni è stata investita da uno scooter sulle strisce pedonali all'incrocio tra corso Mazzini e Borgo dei Cappuccini

Una giovane ragazza di circa 14 anni è stata investita da uno scooter sulle strisce pedonali all’incrocio tra corso Mazzini e Borgo dei Cappuccini. L’incidente si è verificato verso le 8 di lunedì 13 maggio davanti agli occhi di molti passanti. Tra questi c’è chi ha prestato anche i primi soccorsi per l’adolescente rimasta a terra ferita in attesa dell’ambulanza della Misericordia di Livorno che è giunta prontamente sul posto per prestare soccorso alla ragazza investita, trasportata al pronto soccorso in codice giallo, e allo scooterista, anch’egli giovanissimo, rimasto sotto shock.

