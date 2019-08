Giovane tenta di gettarsi da Calignaia: salvata

Fermata da un passante, poco prima del gesto estremo, una giovane donna di 23 anni. Fondamentale anche il lavoro del medico del 118 il quale, parlando a lungo con la ragazza, l'ha convinta a salire a bordo dell'ambulanza

Tragedia sfiorata martedì 27 agosto sul Romito. Un passante che stava transitando dal ponte di Calignaia intorno alle 8,45 ha visto una giovane donna che stava tentando di scavalcare la rete per gettarsi di sotto. Prontamente ha fermato la sua auto e ha afferrato letteralmente la ragazza, 23 anni della provincia di Livorno, fermandola in tempo. Nel frattempo l’uomo ha iniziato a chiedere aiuto e in suo soccorso è intervenuta anche un’altra persona la quale ha chiamato subito il 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza della Misericordia di Antignano con il medico a bordo.

E’ stato proprio il dottore del 118 che, parlando a lungo con la giovane, la quale è sempre stata in silenzio non proferendo parola per giustificare il tentativo del suo gesto estremo, l’ha convinta a salire sul mezzo di soccorso dove è stata sedata e trasportata al pronto soccorso di Livorno. Qui il personale di turno si è presa cura di lei. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia delle volanti della polizia di Stato i cui agenti hanno contattato anche il padre della giovane che è sopraggiunto poco dopo all’ospedale di Livorno.