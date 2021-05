Girava con una bici rubata: 26enne denunciata dai carabinieri

Fondamentale è stata la tempestiva comunicazione tra Centrale Operativa e pattuglia della pattuglia del Radiomobile. La bici è stata restituita alla legittima proprietaria

Mediagallery

Nella prima mattinata di mercoledì 5 maggio, i carabinieri della sezione Radiomobile del N.O.R., hanno deferito in stato di libertà una ragazza di 26 anni per il reato di ricettazione. In particolare i militari, durante un servizio di pattuglia, hanno proceduto al controllo della giovane, trovandola in possesso di una bicicletta, riconosciuta quale oggetto di furto dalla proprietaria. La bicicletta è stata immediatamente restituita alla legittima proprietaria.

La giovane ragazza, denunciata in stato di libertà, stava circolando indisturbata in strada. Fondamentale è stata la tempestiva comunicazione tra Centrale Operativa e pattuglia del Radiomobile.