Gli sottraggono 1.200 in negozio poi scappano. Il titolare ha un malore

Due donne entrano nel negozio acquistano, pagano e escono con il rotolo di banconote che il titolare aveva preso dalla tasca per fare il resto appoggiandolo sul bancone. Nel corso del racconto alla polizia, il titolare si è sentito male ed è stato necessario l'intervento del 118 che lo ha poi trasportato in ospedale

Alle ore 13.10 del 23 agosto una volante si è recata in un negozio in via Garibaldi per un sopralluogo di furto. Il titolare, molto scosso, ha riferito che nel corso della mattina si sono presentate due donne (descritte come italiane e con un accento probabilmente del Nord Italia. La prima alta circa 1.65, corporatura normale, capelli coperti da un cappello di paglia chiaro, 60/65 anni circa; l’altra più giovane circa 40 anni, alta circa 1.70, corporatura normale, con capelli castani lunghi sulle spalle). Come si legge in un comunicato stampa del 23 agosto, le due donne dopo alcuni minuti si sono dirette al bancone ognuna con in mano un articolo, chiedendo di pagare rispettivamente con due banconote da 50 €. Il titolare ha aperto il registratore di cassa per controllare se al suo interno vi fossero delle banconote necessarie a fare il resto e constatato che non ce l’avrebbe fatta ha estratto dalla tasca dei pantaloni un rotolo di banconote, 1200 €, appoggiandolo un attimo sul bancone. A quel punto la donna più giovane lo ha chiamato a sé verso un espositore per chiedere delucidazioni su un articolo. Dopodiché le donne hanno pagato la merce uscendo frettolosamente dal negozio. L’esercente si è accorto solo più tardi che i soldi appoggiati sul bancone erano spariti. Il negozio è dotato di impianto di video-sorveglianza e il negozio adiacente è dotato di una telecamera all’esterno che riprende anche l’ingresso del suo negozio: le immagini sono al vaglio degli inquirenti. A quel punto, il titolare che fino a quel momento era lucido ha iniziato ad avere dei comportamenti strani, si legge ancora nel comunicato stampa inviato dalla questura, evidenziati da frasi senza senso e sudorazione eccessiva. I poliziotti hanno qunidi ritenuto di allertare il 118. Il commerciante ha dichiarato di non volere assistenza medica. Tuttavia il personale sanitario giunto sul posto ha ritenuto necessario il suo trasporto in ospedale.

