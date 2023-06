Gli va addosso con il furgone, fermato per tentato omicidio

L'uomo ha prima accelerato colpendo lo scooterista, dopodiché ha provato a investirlo. A quel punto è sceso dal mezzo e lo ha aggredito. La volante interviene e divide i due. Tutto è iniziato con una lite

Un uomo è stato fermato per tentato omicidio dalla polizia e un altro denunciato per resistenza e porto di arma. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della squadra volante, diretta dal vice questore Francesco Falciola, anche grazie alle testimonianze raccolte sul posto, tutto è iniziato da una lite avvenuta la mattina del 16 giugno in zona Porta a Terra. In seguito alla lite uno dei due si è presentato in questura per sporgere denuncia spiegando di essere stato minacciato con armi da fuoco durante la lite. La volante si è quindi portata a casa dell’uomo per eseguire una perquisizione che ha dato esito negativo. Quest’ultimo quindi si è recato anche lui in questura per sporgere denuncia per calunnia. Tornando verso casa ha incontrato in strada, a bordo di uno scooter, la persona con cui aveva avuto la lite la mattina. A bordo del veicolo sul quale si trovava ha dapprima accelerato colpendo l’uomo alla guida del scooter; dopodiché ha provato a investirlo senza riuscirci. A quel punto è sceso dal mezzo e lo ha aggredito. La volante è riuscita a dividere i due e a riportare la situazione alla normalità. A seguito di quanto accaduto l’uomo, italiano, alla guida del mezzo è stato fermato per tentato omicidio. L’altro, straniero, è stato denunciato per resistenza e porto di arma (è stato trovato con un coltellino). Ha collaborato all’attività di polizia la polizia municipale.

