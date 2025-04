Gomme bucate a Coteto, in un video l’audio di due tagli

Sarebbero 12 in tutto le auto prese di mira tra via Toscana e via Pardera, tra cui quella del campione del mondo di Mma Dario Bellandi. Dall'audio di un video (in fondo all'articolo) si distinguono due suoni pressoché identici collegabili al suono dell'aria che esce da una gomma tagliata

Sarebbero 12 in tutto le auto prese di mira nella notte tra il 29 e 30 aprile a Coteto: la maggior parte, come già raccontato, erano parcheggiate in via Toscana più alcune anche nella limitrofa via Pardera. Difficile, invece, stabilire il numero esatto di pneumatici forati. Su quanto accaduto sta indagando la polizia. Intanto dal video (che trovate in fondo all’articolo) realizzato da una telecamera dell’abitazione privata di una residente di via Toscana, che ringraziamo per la disponibilità, è possibile risalire all’orario, le 2.20, in cui alcune gomme sono state tagliate. Inoltre dall’audio del video stesso si distinguono due suoni pressoché identici collegabili al suono dell’aria che esce da una gomma tagliata. Nel quartiere Coteto, comunque, le telecamere non mancano e potrebbero rivelarsi utili alle indagini per risalire all’autore. Rabbia e sconforto tra gli automobilisti colpiti. A farne le spese anche il campione del mondo Cage Worriors di Mma (categoria middle weight) Dario Bellandi, che ringraziamo per la disponibilità, al quale sono state forate le gomme, quattro in tutto, a due vetture.

