Gomo e Burt bonificano la nave dopo l’allarme bomba

Le due unità cinofile dei carabinieri specializzate in antiesplosivo, giunte a Livorno da Firenze in neanche un'ora, hanno passato al setaccio motonave in tutte le sue parti sensibili e di interesse per la ricerca di sostanze esplosive per poi consentire, ad operazione di bonifica terminata, di far riprendere il viaggio ai suoi più di 1000 ospiti

“Buonasera, volevo avvisare che questa notte la vostra nave salterà in aria”. E’ la telefonata di allarme bomba, si legge in un comunicato stampa del 19 luglio, arrivata nella serata di ieri, 18 luglio, ai centralini di Roma della compagnia di navigazione a Roma. A seguita della telefonata sospetta è stato avviato il protocollo di sicurezza sia sulla nave di Livorno che su quella di Napoli. A Livorno, l’Arma è intervenuta nelle delicate operazioni di bonifica con due unità cinofile specializzate antiesplosivo e relativi conduttori fatti partire in estrema urgenza, in neanche un’ora, dal Nucleo Cinofili di Firenze che si trova al Centro Nazionale Carabinieri Cinofili di Castello. Le due unità cinofile intervenute, il cane “Gomo” e il compagno di lavoro “Burt”, hanno passato al setaccio la motonave in tutte le sue parti sensibili e di interesse per la ricerca di sostanze esplosive per poi consentire, ad operazione di bonifica terminata, di far riprendere il viaggio ai suoi più di 1000 ospiti.

