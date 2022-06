Gran boato e fumo nero al cielo, paura sugli scali Manzoni

Gran boato e fumo nero da una cantina sugli scali Manzoni. Lievemente intossicato un poliziotto intervenuto tra i primi per soccorrere il lavoratore, cosciente e con lievi ustioni, trasferito al centro ustionati di Cisanello per gli accertamenti e le cure del caso. Sul posto 118 (Svs e Misericordia), vigili del fuoco e polizia

Gran boato e successivo fumo nero denso si è alzato al cielo da una cantina sugli scali Manzoni. L’allarme è scattato intorno alle 9,25 di martedì 21 giugno. Molte le chiamate arrivate al 112, numero unico di emergenza, per segnalare di un probabile scoppio. Anche alla nostra redazione sono arrivati molti messaggi, foto e video. Uno dei video ve lo riproponiamo qua in pagina. “Ho sentito il pavimento e i vetri tremare”, ci ha scritto chi lavora in zona. Sul posto si sono portati immediatamente un’ambulanza con medico a bordo della Misericordia di via Verdi, vigili del fuoco e polizia. Il fumo denso è stato avvistato in buona parte della città. Uno dei primi a intervenire, dopo aver sentito il boato, è stato un uomo che con un estintore si è prodigato per spegnere le fiamme e portare fuori l’uomo che stava lavorando all’interno. La cantina è una officina nautica. Il lavoratore, cosciente e con lievi ustioni, è stato poi soccorso dai sanitari e trasferito al centro ustionati di Cisanello per gli accertamenti e le cure del caso. Lievemente intossicato un poliziotto intervenuto tra i primi per soccorrere anch’egli il lavoratore. L’agente è stato trasportato al pronto soccorso di Livorno per accertamenti. Da ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Condividi: