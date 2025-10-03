“Grande spavento, per fortuna stiamo tutti bene”
Vigili del fuoco e Misericordia di Montenero sul posto
Incendio da Da Rosa a Castellaccio. I titolari: "I clienti stavano arrivando e in pratica l'hanno saputo in diretta. Ad oggi non possiamo stabilire l'esatta data di riapertura, contiamo di tornare operativi nel giro di 3-4 settimane"
“Grande spavento ma per fortuna stiamo tutti bene, questa è la cosa più importante”. A parlare è Mirco, che ringraziamo per la disponibilità, titolare insieme alla sorella Valentina del ristorante Da Rosa a Castellaccio dove intorno alle 19 del 3 ottobre si è verificato un incendio, spiega Mirco, in seguito ad un “fenomeno elettrico”. Lo staff è intervenuto con gli estintori dando l’allarme e sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco. “I clienti stavano arrivando e in pratica l’hanno saputo in diretta – prosegue Mirco – L’episodio purtroppo ci costringe a stare chiusi. Non possiamo ad oggi stabilire l’esatta data di riapertura, contiamo di tornare operativi nel giro di 3-4 settimane. Nel frattempo invitiamo la clientela a seguirci sul nostro sito web e sulla pagina Facebook”. Sul posto anche la Misericordia di Montenero per soccorrere un membro del personale in seguito allo spavento: “Nessun ferito” concludono dal ristorante.
Riproduzione riservata ©
