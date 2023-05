Gravissimo nella notte sugli scali Novi Lena, indagini in corso

L'uomo è stato trovato "sotto" agli scali Novi Lena, lungo il marciapiede-banchina di attracco delle barche. Indagano i carabinieri per capire se il trauma cranico sia stato causato da una caduta o da qualcuno. Telefonata al nue 112 nella notte

Un uomo di mezza età, verosimilmente italiano, è stato trovato in condizioni gravissime nella notte tra il 7 e 8 maggio “sotto” agli scali Novi Lena lungo il marciapiede-banchina di attracco delle barche. Intorno alle 4 la chiamata di un uomo a terra al nue 112 poi l’intervento del 118 sul posto che appurata la gravità della situazione ha richiesto a sua volta l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Livorno e del Nucleo Investigativo. Dai primi riscontri l’uomo, senza documenti, presentava un grosso trauma cranico causato verosimilmente da un colpo alla testa. Se la ferita sia stata causata da una caduta o da qualcuno è l’oggetto di indagine. Le indagini sono andate avanti nella giornata di oggi 8 maggio quando i carabinieri sono ritornati sul posto per raccogliere le testimonianze – cosa che non è stata possibile fare nella notte dato che i locali erano chiusi e non vi erano persone presenti – iniziando così il lavoro di ricostruzione dell’accaduto anche attraverso la visione delle telecamere presenti in zona.

