Guida in stato di ebbrezza, due patenti ritirate

Due patenti ritirate dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza nel corso dei controlli del territorio: per entrambi, un 45enne e una 36enne, oltre al ritiro della patene è scattata la denuncia per guida in stato di alterazione psicofisica

Due patenti ritirate dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza nel corso dei controlli del territorio. Nel primo caso, un 45enne di origini albanesi dopo essere stato controllato alla guida del suo furgone, manifestando una chiara alterazione psicofisica, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sul tasso alcolemico e sulla possibile assunzione di sostanze stupefacenti. I militari, alla luce della sintomatologia, hanno proceduto al ritiro della patente ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria per rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolico nonché per guida in stato di alterazione. Analoga situazione ed analoghe conseguenze hanno riguardato una 36enne la quale manifestava i classici sintomi di alterazione psicofisica e a seguito del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sul tasso alcolemico e sulla possibile assunzione di sostanze stupefacenti, le è stata ritirata la patente di guida ed è stata denunciata per guida in stato di alterazione psicofisica.

