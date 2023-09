Guida senza patente, assicurazione e revisione: maxi multa e sequestro del mezzo

I carabinieri lo hanno fermato in viale Città del Vaticano. Si tratta di un 40enne gravato da precedenti di polizia che viaggiava senza patente di guida, senza copertura assicurativa e con revisione scaduta. Il mezzo è stato sequestrato e sottoposto a fermo amministrativo. Elevate sanzioni per un importo di 4.300 euro

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno hanno effettuato dei controlli nei quartieri La Leccia e Scopaia. È stato proprio in quest’ultimo quartiere e precisamente in viale Città del Vaticano che una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Livorno, in orario serale, ha individuato una persona in atteggiamenti sospetti a bordo di un ciclomotore. Una volta fermato, dal controllo è emerso che il 40enne di origini nord africane, gravato da precedenti di polizia, era senza patente di guida, senza copertura assicurativa e con revisione scaduta. Il mezzo è stato pertanto sequestrato ed è stato sottoposto a fermo amministrativo. All’uomo elevate sanzioni per un importo di 4.300 euro. I controlli proseguiranno su tutto il territorio cittadino.

