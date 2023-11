Guidava con patente falsa, fermato e denunciato

Il documento di guida è stato sequestrato ed il conducente denunciato per uso di atto falso e falsità materiale ed inoltre sanzionato per la guida senza patente ai sensi del codice della strada

Una pattuglia della Polizia Municipale durante il servizio di istituto volto al controllo dei quartieri nord, procedeva a fermare un autoveicolo Ford per un controllo di polizia stradale.

Il conducente, un uomo di nazionalità egiziana, ha esibito oltre ai documenti del veicolo una patente belga dichiarando di aver vissuto in precedenza in Belgio.

La pattuglia insospettita dalla nazionalità della patente e di residenza del conducente (dal 2020 residente a Livorno) effettuava un più attento controllo del documento con idonea strumentazione

Tale documento per forma, colore e dimensioni risultava conforme ai modelli noti ma i sistemi di sicurezza ed in particolare OVI (optically variable ink) risultavano contraffatti.

La pattuglia ha proceduto ad accompagnare l’uomo per ulteriori accertamenti negli uffici del Comando. Il documento di guida è stato sequestrato ed il conducente denunciato per uso di atto falso e falsità materiale ed inoltre sanzionato per la guida senza patente ai sensi del codice della strada.

Recentemente il personale della Polizia Municipale ha frequentato un corso di formazione specialistico per il riconoscimento dei falsi documentali e subito ha applicato quanto appreso.

L’uso di documenti falsi alimenta il mercato dell’illegalità con pericolo per la sicurezza stradale ed espone cittadini al mancato risarcimento da parte delle assicurazioni in caso di sinistro stradale con conducente privo di (vera) patente di guida.

