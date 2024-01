Hashish e contanti in casa, denunciata

Rinvenuti 15 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 2.200 euro in contanti, 21enne denunciata per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio

Su ordine della Procura della Repubblica di Livorno, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno hanno eseguito a carico di una 21enne livornese la misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex fidanzata.

Secondo le indagini dei militari coordinate dalla Procura della Repubblica di Livorno, l’indagata avrebbe in più occasioni usato violenza fisica e verbale nei confronti di una giovane con la quale stava intrattenendo una relazione sentimentale ponendo in essere comportamenti persecutori.

Nel dare esecuzione al provvedimento, i carabinieri hanno effettuato inoltre una perquisizione locale e personale nel corso della quale hanno rinvenuto nella disponibilità della 21enne un frammento di hashish del peso complessivo di 15 grammi, un bilancino di precisione nonché una somma di 2.200 euro in contanti.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro e l’indagata è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Livorno per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Trattandosi di indagini preliminari, la penale responsabilità della 21enne dovrà essere accertata in sede di giudizio.

Condividi:

Riproduzione riservata ©