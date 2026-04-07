Hashish in auto, fermati dopo un inseguimento: arrestati due uomini

Bloccati tra Livorno e Pisa con circa 5 chili di droga. Uno finisce in carcere, l’altro obbligo di firma. I controlli proseguiranno soprattutto nelle zone considerate più sensibili della città, dalla Corea allo Shangai, passando per Stagno, la zona industriale e alcune aree del centro come la stazione, piazza della Repubblica e piazza Garibaldi

Due uomini di 24 e 30 anni, entrambi di origine tunisina e residenti a Livorno, sono stati arrestati con l’accusa di spaccio di droga, resistenza e danneggiamento. Tutto parte da un controllo nella zona industriale di Livorno, dove i carabinieri notano una Mercedes aggirarsi in modo sospetto durante la sera. L’auto viene seguita a distanza: in via dell’Artigianato si ferma accanto a un altro veicolo e avviene uno scambio rapido, con una busta passata da un’auto all’altra. Poi entrambe ripartono in direzioni opposte. I militari decidono di intervenire e seguono la Mercedes fino a Pisa, dove la fermano in via Veneziano. Alla vista dei carabinieri, il conducente prova a fuggire facendo retromarcia e urtando l’auto di servizio, ma viene subito bloccato.

All’interno della vettura viene trovata la busta appena scambiata: dentro ci sono 10 involucri contenenti complessivamente 50 panetti di hashish, per un peso di circa 5 chili. Uno dei panetti era nascosto addosso al passeggero. Tutta la droga è stata sequestrata. Dopo l’arresto, il giudice ha disposto per il 24enne prima i domiciliari, poi il trasferimento in carcere a Livorno. Per il 30enne è stato invece stabilito l’obbligo di firma. L’operazione si inserisce in un’attività più ampia di controllo del territorio contro lo spaccio di stupefacenti, che negli ultimi mesi ha già portato a sequestri importanti, come quello avvenuto a Collesalvetti con oltre 60 chili di hashish.

I controlli proseguiranno soprattutto nelle zone considerate più sensibili della città, dalla Corea allo Shangai, passando per Stagno, la zona industriale e alcune aree del centro come la stazione, piazza della Repubblica e piazza Garibaldi.

Come previsto dalla legge, per i due indagati vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

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