Hashish in tasca a due giovani e controlli igienici nei locali: multe e sanzioni

Intensificazione dei servizi di controllo del territorio nei quartieri centrali della città ed in particolare nell’area di via Buontalenti a seguito delle segnalazioni pervenute da parte della popolazione. Ecco i risultati dei carabinieri

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nei quartieri centrali della città ed in particolare nell’area di via Buontalenti a seguito delle segnalazioni pervenute da parte della popolazione, i carabinieri del Comando Provinciale di Livorno hanno effettuato un servizio a largo raggio in arco orario serale e notturno con il supporto dei colleghi del NAS – Nucleo Antisofisticazioni e Sanità e del NIL – Nucleo Ispettorato del Lavoro.

Nell’ambito dei controlli che hanno interessato diversi esercizi pubblici della zona, i carabinieri hanno elevato una sanzione per un importo di 1.500 euro ad un 51enne gestore di una rivendita di generi alimentari etnici per il mancato rispetto delle prescrizioni sanitarie relative alla tracciabilità degli alimenti procedendo al sequestro di 11 chilogrammi di generi alimentari per un valore di circa 200 euro mentre all’interno di un bar gestito da una 50enne sono state riscontrate carenze igieniche, l’omessa vigilanza sul divieto di fumo ed il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti alla videosorveglianza nei luoghi del lavoro con sanzioni per un importo complessivo di circa 800 euro.

Nel corso del servizio, durante il quale sono stati identificate 40 persone e controllati 27 veicoli, un 20enne è stato sorpreso con 10 grammi di hashish ed un 25enne con un grammo, entrambi destinati all’uso personale. Per i giovani è scattato il sequestro dello stupefacente e la segnalazione alla Prefettura.

