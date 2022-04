Hashish nel posacenere di un’auto e in tasca 3mila euro in contanti

Durante un servizio di controllo effettuato nella serata di sabato 2 aprile da parte delle volanti, coordinate dal vice questore Francesco Falciola, sono stati trovati tre stranieri di origine magrebina a bordo di un’auto in via Firenze. Dal controllo è emerso che all’interno dell’autovettura erano nascosti, dentro il posacenere, una decina di grammi di hashish e uno dei tre aveva in possesso la somma di circa tremila euro suddivise in banconote di piccolo taglio. E’ per questo motivo che uno di loro è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Tutti e tre gli stranieri a bordo della autovettura sono poi risultati essere privi del regolare permesso di soggiorno in Italia e per questo segnalati all’Ufficio Immigrazione.