I carabinieri restituiscono le bomboniere rubate ad una coppia di futuri sposi

Le bomboniere, ottenuto in tempi brevi il dissequestro da parte dell’Autorità Giudiziaria, sono state restituite, in tempo per la celebrazione delle nozze

I militari della Compagnia Carabinieri di Livorno avevano rinvenuto nell’abitazione di due pregiudicati, sottoponendole a sequestro, 24 bottiglie di vino di pregio alcune di champagne e alcune di un noto marchio labronico. Ad alcune bottiglie erano abbinati dei confetti di una coppia di futuri sposi che le aveva scelte come bomboniere. Tramite i nominativi riportati sull’etichetta dei confetti, i militari sono risaliti prima all’enoteca nella quale le bottiglie erano state acquistate e quindi ai legittimi proprietari. Alla fine le bomboniere, ottenuto in tempi brevi il dissequestro da parte dell’Autorità Giudiziaria labronica, sono state restituite in tempo per la celebrazione delle nozze.

Condividi: