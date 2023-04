I vigili del fuoco salvano due bambini rimasti chiusi in un’auto in viale Italia

La centrale operativa di via Campania

I vigili del fuoco hanno salvato due bambini piccoli rimasti inavvertitamente chiusi in auto. La segnalazione alla centrale operativa di via Campania è arrivata alle 13,27 del 26 aprile. Giunta sul posto la squadra ha trovato i bambini all’interno della vettura parcheggiata in viale Italia, nei pressi dell’ippodromo. I vigili del fuoco hanno cercato di aprire lo sportello ma alla fine è stato necessario infrangere un deflettore con l’attrezzattura in dotazione. I bambini stanno bene. L’intervento, durato circa 30 minuti, è stato seguito da diversi passanti.

