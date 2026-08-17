Il coraggio di sei cittadini: “Abbiamo tenuto l’auto sollevata”

Non avevano divise, attrezzature o particolari competenze da soccorritori. Avevano soltanto la volontà di aiutare davanti ad una situazione drammatica. È anche questa la storia che arriva dall'auto ribaltata in viale Alfieri. I ringraziamenti e le testimonianze di chi c'era

Non avevano divise, attrezzature o particolari competenze da soccorritori. Avevano soltanto una cosa: la volontà di aiutare. È anche questa la storia che arriva dalla notte tra il 15 e il 16 agosto in viale Alfieri, dove un’auto con quattro persone a bordo (soccorse dal 118 e dai vigili del fuoco che le hanno estratte) si è ribaltata e gli occupanti sono rimasti incastrati nell’abitacolo. Tra i primi ad arrivare c’è Nicola. Era in casa, davanti alla televisione, quando ha sentito “un botto fortissimo”. Si è affacciato e ha sentito delle persone gridare aiuto. È sceso di corsa e si è trovato davanti a una scena impressionante. Nicola racconta di non sentirsi affatto un uomo coraggioso. Anzi. “Sono uno di quelli che appena sente l’odore del disinfettante per fare un’iniezione sviene, non sono coraggioso per niente”. Ma quella notte qualcosa gli ha fatto mettere da parte la paura. “In 5-6 abbiamo tenuto la macchina sollevata per pochi centimetri in attesa dei soccorsi per evitare che al signore che guidava rimasto incastrato gli venisse schiacciata la testa dal montante dell’auto”. E in quel momento c’era qualcosa di personale. “In quell’uomo ci ho rivisto il mio babbo, venuto a mancare da poco. Forse per quello che mi sono fatto forza”. Il suo racconto ha raccolto decine di reazioni e testimonianze. Romina racconta che anche suo marito era tra le persone che hanno sorretto l’auto, vivendo quei minuti come “un’angoscia interminabile”. Davide spiega invece di essere intervenuto subito, liberando il portabagagli e rompendo il finestrino anteriore per cercare di facilitare le operazioni. Davide racconta poi il momento in cui i vigili del fuoco hanno iniziato a tagliare il tetto della vettura. “Quando hanno liberato il signore ho tirato un sospiro di sollievo”. E conclude con un pensiero per tutte le persone coinvolte: “Auguro una buona guarigione a tutti”. Anna racconta di essere passata proprio in quel momento. Ha visto “tante persone che aiutavano per girare l’auto” e dice di essersi commossa davanti a quella scena. Sonia ringrazia chi si è adoperato per evitare che la situazione potesse diventare ancora più grave: “Tenere sollevata un’auto non è cosa da poco”. Cristina manda invece un abbraccio virtuale a Nicola e agli altri: “Ce ne fossero persone con coscienza a dare aiuto così come lei e chi a loro volta hanno prestato aiuto a lei per un primo soccorso. Grandi”. In tanti, sotto il post, hanno scritto semplicemente “top”. Insomma, quello che emerge dai commenti è il sentimento di una città che, davanti a una situazione drammatica, ha saputo stringersi attorno a chi aveva bisogno di aiuto. Sergio sintetizza così il significato di quella notte: “La solidarietà dei livornesi dimostra che ancora Livorno ha un cuore amaranto che batte forte”. Sotto al post pubblicato su Facebook domenica 16 agosto alle 00.22 ne trovati altri. Quella pubblicata in questo articolo è una selezione dei commenti più significativi. E concludiamo con quello di Barbara: “Sono la figlia di una delle donne salvate, vi ringrazio tantissimo”. Un messaggio semplice, ma forse quello che più di ogni altro restituisce il significato di quei gesti compiuti nel buio della notte.

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