“Il danno più grande è morale”

"Fa male constatare che qualcuno abbia scelto di rubare ai poveri". Il direttore della fondazione Guido De Nicolais commenta il furto

Un furto è sempre un gesto grave, ma lo è ancor di più quando colpisce chi ogni giorno si dedica ad aiutare i più fragili. Nelle scorse ore, ignoti si sono introdotti nei locali della Fondazione Caritas, portando via alcuni beni materiali. Il danno economico è contenuto, ma quello morale è profondo. “Fa male constatare che qualcuno abbia scelto di rubare ai poveri – è il commento amaro del direttore della fondazione Guido De Nicolais – L’episodio non colpisce solo l’organizzazione, ma l’intera comunità, perché offende il valore della solidarietà e della fiducia. Nonostante l’accaduto, la Fondazione Caritas continuerà il suo impegno al fianco dei più deboli, con la speranza che gesti come questo possano lasciare spazio alla consapevolezza e al cambiamento”.

